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DHA DIŞ - Çiftler en çok arkadaşlık sitelerinde tanışıyor

Gonca YAĞCI, () - Yeni bir araştırma, günümüzde çiftlerin en çok, online arkadaşlık sitelerinden tanışarak evlendiklerini ortaya koydu. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden sosyolog Michael Rosenfeld’in taslak halindeki çalışmasına...

DHA DIŞ - Çiftler en çok arkadaşlık sitelerinde tanışıyor

Gonca YAĞCI, () - Yeni bir araştırma, günümüzde çiftlerin en çok, online arkadaşlık sitelerinden tanışarak evlendiklerini ortaya koydu.
ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden sosyolog Michael Rosenfeld’in taslak halindeki çalışmasına göre, 2009 – 2017 yılları arasında çiftlerin neredeyse yüzde 40’ı arkadaşlık sitelerinde tanıştı. Bu oranın 2019’da daha da yüksek olması öngörülüyor.
Arkadaşlar aracılığıyla tanışma daha önce en yaygın tanışma biçimiyken, bu oran yüzde 20’lere düştü. Online arkadaşlık sitelerinden sonra en yaygın tanışma şekli yüzde 27 ile bar, kafe veya restoranda tanışma oldu.
İş yerinde, aileler veya komşular aracılığıyla ya da okulda tanışma sebebi de yüzde 10’lara kadar düştü.
Sosyolog Rosenfeld’in taslak araştırmasına göre, heteroseksüel çiftlerin 2009 yılından bu yana arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanışma oranı ikiye katlandı.
Diğer yandan MarketResearch.com’un verilerine göre, ABD’de online arkadaşlık, sohbet ve eş bulma sitelerinin pazarının; 2015 yılında 2.5 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2020 yılına kadar yüzde 5.1 oranında artarak, 3.2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

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