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DHA DIŞ - Cezayir’de hastanede yangın: 8 bebek öldü
Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın yerel saatle 04.00’te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz...
GÜNDEM 24.09.2019, 11:00
Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangın yerel saatle 04.00’te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5’inin duman zehirlenmesi ve 3’ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100’den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastanenin içinden görüntüler
Detaylar
Yangın yerel saatle 04.00’te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5’inin duman zehirlenmesi ve 3’ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100’den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastanenin içinden görüntüler
Detaylar
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