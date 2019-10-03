DHA DIŞ- Cezaevindeki Kolombiyalı politikacıdan film gibi kaçış

Seçimlere hile karıştırmaktan 15 yıl ceza alan Kolombiyalı politikacı Aida Merlano, dişçi randevusu bahanesiyle cezaevinden izinli çıktı. Dişçiden kaçışı ise film sahnelerini aratmadı. Yanındaki gardiyanın odada olmadığı sırada dişçinin camından ip sarkıtıp kaçan Merlano, aşağıda kendisini bekleyen motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Olay, başkent Bogota’da meydana geldi. Geçtiğimiz ay, 2018 seçimlerinde hile yaptığı ve parayla oy satın aldığı suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki eski senatör Aida Merlano, tutulduğu cezaevinden izin alarak gardiyanla birlikte dişçiye gitti. Gardiyanın odadan çıkmasıyla dişçinin camından kırmızı bir ip sarkıtan Merlano, ip yardımıyla aşağıya inerek kendisini bekleyen motosiklete bindi ve ortadan kayboldu. Merlano’nun yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello, Merlano’nun firar etmesinin güvenlik zafiyeti olduğunu açıklarken, suçlunun doktora gitmesine izin veren cezaevi müdürünün görevden alındığını açıkladı. Adalet Bakanı aynı zamanda, Kolombiya hapishane sisteminin başında bulunan William Ruiz’e de istifa çağrısı yaptı. Firari Merlano’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verene 50 milyon peso (82 bin TL) ödül verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merlano’nun dişçideki görüntüleri

- Dişçinin penceresinden çıkması

-Merlano’nun iple sokağa inmesi, yere düşmesi

-Merlano’nun kendisini bekleyen motosiklete binmesi

-Merlano’nun gözden kaybolması