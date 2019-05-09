Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

DHA DIŞ – Cenaze töreninde tabutu düşürdüler

Gana () – Gana’da profesyonel dansçılar, cenaze töreni sırasında dans ederek taşımakta oldukları tabutu düşürdü. Gana’da son yıllarda cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından, dans eşliğinde taşınıyor. Ailenin...

DHA DIŞ – Cenaze töreninde tabutu düşürdüler

Gana () – Gana’da profesyonel dansçılar, cenaze töreni sırasında dans ederek taşımakta oldukları tabutu düşürdü.

Gana’da son yıllarda cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından, dans eşliğinde taşınıyor. Ailenin acısını dindirme ve metanetlerini arttırma amacıyla yapılan merasimde dansçılar tabutu çeşitli dans figürleri eşliğinde taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde benzeri bir cenaze töreninde dansçılar, omuzlarındaki tabutu yere düşürdü. Acılı ailenin gözyaşları ile izlediği tören sırasında tabutun düşmesi ve cenazenin tabutun dışına çıkması ailenin acısını katladı. Olay sırasında dansçılar da büyük şok yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------
Dansçıların cenazeyi omuzlaması

Dans ederek tabutu taşımaları

Tabutu düşürmeleri

Yaşanan şok anları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328