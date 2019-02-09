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DHA DIŞ - Çekiçle soyguna gitti, önce biber gazı ardından dayak yedi

Rusya () – Elinde çekiçle dükkân soymaya giden hırsız, çalışanın yüzüne sıktığı biber gazı içeren sprey yüzünden kontrolünü kaybedince, dükkân çalışanından ve o sırada dükkâna giren bir müşteriden dayak yedi. Olay Rusya’nın...

DHA DIŞ - Çekiçle soyguna gitti, önce biber gazı ardından dayak yedi

Rusya () – Elinde çekiçle dükkân soymaya giden hırsız, çalışanın yüzüne sıktığı biber gazı içeren sprey yüzünden kontrolünü kaybedince, dükkân çalışanından ve o sırada dükkâna giren bir müşteriden dayak yedi.

Olay Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yer alan Kıştım şehrinde meydana geldi. Dükkânın güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, dükkâna giren hırsızın elindeki çekiçle dükkândaki çalışana saldırmaya çalıştığı görülüyor. Çalışan kendini korumak için tezgâhın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışıyor ve odanın kapısını kapatmadan önce hırsızın yüzüne biber gazı sıkmayı başarabiliyor. Daha sonra hırsızın sprey yüzünden kontrolünü kaybetmesinden faydalanan dükkân çalışanı, odadan çıkarak hırsızın elindeki çekici almaya çalışıyor. Hırsız elindeki çekici rasgele savurmaya başlayınca dükkân çalışanı korkup, yine odaya geri dönüyor. Bu sırada dükkâna giren bir müşteri de elinde çekiç olan hırsızı görünce olayı anlayarak, yakınında bulunan bir sandalye ile hırsızın kafasına vurmaya başlıyor. Ardından, içerdeki sesleri duyan dükkân çalışanı odadan tekrar çıkıyor ve müşteri ile birlikte hırsızı dövmeye devam ediyor.

Yerel medyada, olay yerine çağrılan polisin, direnecek gücü kalmayan hırsızı kolayca gözaltına aldığı belirtildi.

 

Görüntü Dökümü

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- Çekiçli hırsızın dükkândan içeri girmesi

- Dükkândaki çalışana saldırmaya çalışması

- Çalışanın tezgâhın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışırken hırsızın suratına sprey sıkması

- Çalışanın, spreyden etkilenen hırsızın elinden çekici alma denemesi

- Çekici alamayan çalışanın tekrar odaya kaçması

- Dükkâna gelen müşterinin olayı anlayarak hırsıza sandalye ile saldırması

- Odadan çıkan çalışanın müşteri ile beraber hırsızı dövmesi

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