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DHA DIŞ- Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Mersin’e gidiyor
Cebelitarık’ta alıkonan ve ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştirilen ‘Grace 1’ İran tankerinin rotasının Mersin Limanı olduğu öğrenildi. Tankerin, İtalya’nın güneyinde seyrettiği görüldü. Limanların ve limanlardaki gemilerin...
GÜNDEM 24.08.2019, 09:58
Cebelitarık’ta alıkonan ve ismi ‘Adrian Darya’ olarak değiştirilen ‘Grace 1’ İran tankerinin rotasının Mersin Limanı olduğu öğrenildi. Tankerin, İtalya’nın güneyinde seyrettiği görüldü.
Limanların ve limanlardaki gemilerin hareketleri, gemilerin mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan MarineTraffic’ten elde edilen bilgiye göre, yeni ismi ‘Adrian Darya’ olan İran tankerinin Mersin’e doğru hareket ettiği görüldü.
İran tankeri ‘Grace 1’ Suriye’ye uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da Cebelitarık tarafından alıkonmuş, daha sonra gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ABD'nin baskısına rağmen tekrardan sigortalanıp, adı değiştirilerek serbest bırakılmıştı.
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