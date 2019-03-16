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DHA DIŞ - CDU Gençlik Birlik kongresinde gündem: Türkiye, Erdoğan ve Özil

Muhsin Ceylan, Berlin () - Eski başkanı Paul Ziemiak’ın Aralık 2018’de parti genel sekreterliğine seçilmesinin ardından boşalan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Gençlik teşkilatı Junge Union’un (Genç Birlik) olağanüstü genel başkan seçim...

DHA DIŞ - CDU Gençlik Birlik kongresinde gündem: Türkiye, Erdoğan ve Özil

Muhsin Ceylan, Berlin () - Eski başkanı Paul Ziemiak’ın Aralık 2018’de parti genel sekreterliğine seçilmesinin ardından boşalan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Gençlik teşkilatı Junge Union’un (Genç Birlik) olağanüstü genel başkan seçim kongresi başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan eski Genç Birlik genel başkanı, CDU’nun yeni genel sekreteri Polonya asıllı Ziemiak, ‘uyum’ eksenli Almanya Türkleri ve Türkiye-Almanya ilişkilerine de değindi.

’’TÜRKİYE’YE DÜRÜST DAVRANIP GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMALI’’

“Hristiyan değerler birliği olan Avrupa Birliği’nde (AB) Türkiye’nin yeri yoktur. Biz ve kardeş partimiz Hristiyan Sosyal Parti CSU’nun hep talep ettiği; Türkiye ile üyelik görüşmeleri dürüst davranılarak sonlandırılmaldır” diyen CDU genel sekreteri Paul Ziemiak’ın bu sözlerinin delegeler tarafından uzun uzun alkışlanması dikkat çekti.

’’MESUT ÖZİL BURALI VE KÖPRÜ OLMALI’’

Almanya Türkleri ve diğer göçmen asıllıların çoğunluk toplumuyla uyumlarına değinen Ziemiak, bunu Alman milli takım oyuncusu Mesut Özil ismi üzerinden gündeme taşıdı. Partisinin muhafazakar kanadından olan Paul Ziemiak, Mesut ve nişanlısı Amine Gülşe’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düğünlerine şeref misafiri olarak davet etmesinin garip olduğunu söyledi.

Ziemiak, “Uyum örneği olarak görülen Mesut, nişanlısı ile beraber Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp düğünlerine şeref misafiri olarak davet etti. Köprü olma misyonu bulunan Mesut, bizim milli takımımızda oynuyor. O, bu ülkenin çocuğu. Ülkemiz ile ilgili konularda elini kaldırması beklenir. Uyum politikalarında bir şeyler ciddi manada doğru gitmiyor” dedi.

Ziemiak’ın sözleri delegeler tarafından uzun süre alkışlandı.

ÜÇ BAŞKAN ADAYI YARIŞACAK

Paul Ziemiak’ın Aralık 2018’de parti genel sekreterliğine seçilmesinin ardından boşalan koltuğuna, yapılan kongre ile yeni başkan seçilecek.

CDU gençlik teşkilatı Junge Unıon’un bu olağan üstü kongresinde, genel başkanlığa üç isim aday. Adaylardan da Stefan Gruhner seçimin favorisi olarak görülüyor.

Junge Union kongresinde Başbakan Angela Merkel’in halefi olan CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve CSU Genel Sekreteri Markus Blume’nin de birer konuşma yapması bekleniyor.

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