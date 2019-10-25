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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18’inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi. Görüntü...
GÜNDEM 25.10.2019, 11:27
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18’inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ve diğer katılımcılarla aile fotoğrafı görüntüsü
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