DHA DIŞ - Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18’inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ve diğer katılımcılarla aile fotoğrafı görüntüsü