DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

Ürdün () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün’ün başkenti Amman’da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ile Ayman Safadi’nin görüşmesi
Ürdün () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün’ün başkenti Amman’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüntü Dökümü ------------------ -Çavuşoğlu ile Ayman Safadi’nin...
23 Temmuz 2019 Salı 13:16
Ürdün () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün’ün başkenti Amman’da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ile Ayman Safadi’nin görüşmesi