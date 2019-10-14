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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldı
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı. Görüntü Dökümü ------------------------------- -Açılıştan...
GÜNDEM 14.10.2019, 14:35
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Açılıştan görüntüler
-Bakanın kurdele kesimi
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