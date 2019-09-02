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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi. Görüntü Dökümü ------------------------------ -Bakanın, Pahor ile tokalaşması -İkili arasındaki diyalog

GÜNDEM 02.09.2019, 16:46
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Görüntü Dökümü
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-Bakanın, Pahor ile tokalaşması
-İkili arasındaki diyalog

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