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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi. Görüntü Dökümü ------------------------------ -Bakanın, Pahor ile tokalaşması -İkili arasındaki diyalog
GÜNDEM 02.09.2019, 16:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Bakanın, Pahor ile tokalaşması
-İkili arasındaki diyalog
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