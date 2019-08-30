DHA DIŞ- Çavuşoğlu, saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu’na İslam Merkezi’ni ziyareti sırasında Norveçli yetkililer de eşlik etti.

Ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Oslo’da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

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-Bakanın İslam Merkezi’ni ziyareti

-Bakanın yaptığı incelemeler