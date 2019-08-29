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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Norveç’te Türk vatandaşlarıyla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Türk vatandaşlarıyla buluştu. Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, “Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Büyükelçimize de...
GÜNDEM 29.08.2019, 18:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
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Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, “Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Büyükelçimize de bu toplantıyı düzenlediği için tüm çalışma arkadaşları ile beraber çok teşekkür ediyorum. Estonya’dan, buraya Oslo’ya dışişleri bakanının daveti üzerine, yarın resmi görüşmelerimizi yapmak için intikal ettik. Esasen 2 yıldır bu ziyareti, hatta belki daha fazla bir süredir bu ziyareti gerçekleştirmek için planlamalar yaptık. Ama değişik vesilelerle, sebeplerle iptal oldu veya erteledik. Bugüne nasipmiş. Hem de anlamlı bir günde, Zafer Bayramı’mızı yarın kutlayacağız” dedi.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu’nun vatandaşlar ile tokalaşması
-Çavuşoğlu’nun konuşması
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