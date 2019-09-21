DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Muhammad-Bande ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande’yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" mesajını paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Çavuşoğlu'nun BM 74. Genel Kurul Başkanı Muhammad-Bande ile görüşmesi