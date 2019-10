DHA DIŞ- Çavuşoğlu: Mücadelemiz teröristlere karşı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yayın organı New York Times’a yazdığı makalede, “Türkiye’nin mücadelesinin Kürtlere karşı olmadığını tekrar etmek ve vurgulamak istiyorum. Mücadelemiz teröristlere karşı. Durumun ‘Kürtlere karşı Türkler’ olarak tanımlanması kötü niyetli ve yanlıştır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin en önemli yayın organlarından New York Times’a “Türkiye neden Suriye’de mücadele ediyor?” başlığıyla makale yayımladı. Çavuşoğlu, askeri operasyonun Türkiye’nin ulusal güvenliği için önem arz ettiğini ve yerlerinden edilmiş Suriyeli mültecilerin evlerine dönmeleri için gerekli olduğuna dikkat çekti.

“GÜVENLİ BÖLGE KURMAYI DEFALARCA ÖNERDİK”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sınırındaki terörist grubun yönettiği koridoru asla kabul etmediğine dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dâhil olmak üzere güvenli bir bölge kurmayı defalarca önerdik. ABD’ye ‘teröristlere maddi destek sağlamayın’ çağrısı yaptık. Ancak ABD güvenlik bürokrasisi, PYD/YPG olarak bilinen grupla bağlantılarını koparmadı. Türkiye’nin operasyonunun, ABD medyasında Kürtlere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi dehşet verici. Türkiye ile ABD’nin 67 yıllık NATO ittifakı geçici ya da taktiksel değil” ifadelerini kullandı.

“HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYDIK”

PYD/YPG’nin kendisini dünyaya DEAŞ’la savaşan bir grup olarak sunsa da ABD, Avrupa Birliği ve NATO tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK’ya yardım ettiği gerçeğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “PYD/YPG Türkiye’ye tünel kazarak PKK’ya patlayıcı madde kaçakçılığı yapmıştır. PKK örgütü, ABD, Avrupa Birliği ve NATO tarafından da kabul edilmiş bir terör örgütüdür. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlere karşı değildir. Kürtler bizim düşmanımız değil. Durumun ‘Kürtlere karşı Türkler’ olarak tanımlanması kötü niyetlidir” diye yazdı.

“TÜRKİYE ÇOK SAYIDA MÜLTECİYE BARINMA SAĞLAMIŞTIR”

Sivillere yönelik riski en aza indirmek ve insani bir krizi önlemek için tüm adımların atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türkiye, Araplar, Kürtler ve Türkmenler dâhil olmak üzere Suriye’den çok sayıda mülteciye barınma sağlamıştır. Ekmeğimizi ve kamu hizmet imkânlarımızı paylaştık. Türkiye, bu alanda dünyanın en büyük insani yardımcısı konumundadır” diye devam etti.

“DEAŞ’LA MÜCADELE İÇİN HERKESİN KATIKISI ÖNEMLİ”

Avrupa ülkelerinin DEAŞ’a katılan vatandaşlarının iadesine izin verme konusunda isteksiz olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “DEAŞ’a karşı mücadele, herkesin katkısı ve işbirliğiyle devam etmek zorunda. Avrupa ülkeleri, gruba katılan vatandaşlarının iadesi konusunda isteksiz davranıyorlar. Ancak herkes bu konuda elini taşın altına koymalı” diyerek Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

“SURİYELİLER ARTIK EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR”

Suriyeli mültecilerin güvenli be gönüllü geri dönüşlerinin dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Suriyelilerin geri dönüşü uluslararası hukuk çerçevesinde Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde ilerlemeli. Suriye ihtilafına çözüm bulununcaya kadar uygulanabilir ve temsili yerel meclisler kurulmalıdır. Suriyeliler artık evlerine dönmek istiyor. Onlar fazlasıyla acı çekti. Barışçıl koşulların yaratılmasına yardımcı olmak için inisiyatif alıyoruz. Genel kanının aksine, operasyonumuz sorunun insani boyutunun ele alınmasına, ülkenin birliğinin korunmasına katkıda bulunmasına ve siyasi sürece katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.