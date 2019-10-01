DHA DIŞ- Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır” dedi.Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülke Fransa’dır ve Fransa Devlet Başkanı Macron’dur. Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum” ifadelerini kullandı.

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-Çavuşoğlu’nun konuşması