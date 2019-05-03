DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü

Macaristan () - Resmi temasları kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jakab ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden detaylar
Macaristan () - Resmi temasları kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jakab ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- Görüşmeden detaylar
03 Mayıs 2019 Cuma 11:04
Macaristan () - Resmi temasları kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jakab ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden detaylar
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