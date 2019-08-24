DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.



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-Çavuşoğlu ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin görüşmesi