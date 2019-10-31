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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı. Görüntü Dökümü ------------------------------- -Bakanların...
GÜNDEM 29.10.2019, 23:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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|P
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|9
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|17
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|9
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|9
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|9
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|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
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|9
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|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
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|9
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|5
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|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
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|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
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|10
|12
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|10
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|10
|11
|16. Everton
|10
|10
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|10
|9
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|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
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|10
|5
|Takımlar
|O
|P
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|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
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|10
|10
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|10
|9
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|11
|9
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|11
|8
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|11
|5