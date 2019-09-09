DHA DIŞ - Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Ada’da resmî temaslar yapan Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderlerinin de yer alacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Çavuşoğlu temaslarının ardından bu akşam Ada’dan ayrılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü