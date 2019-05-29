DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı

Suudi Arabistan () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, İİT Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı ve temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı da program ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Zirve’de, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam Âlemini ilgilendiren ortak sorunların ele alınması ve bir Nihaî Bildiri kabul edilmesi öngörülmektedir” ifadelerinde yer verildi.



Görüntü Dökümü

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Haber Kodu : 190529244 / 29.05.2019

-Açılış töreninden görüntüler

Haber Kodu : 190529242 / 29.05.2019

-Görüşmeden görüntüler

Haber Kodu : 190529243 / 29.05.2019

- Görüşmeden görüntüler