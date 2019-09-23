DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntü