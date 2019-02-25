DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu

İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun ‘yüksek seviyeli’ bölümünde konseye hitap etti.
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- Bakanın konseye hitabı
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İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun ‘yüksek seviyeli’ bölümünde konseye hitap etti. Görüntü Dökümü ----------------- - Bakanın konseye hitabı -...
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:38
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun ‘yüksek seviyeli’ bölümünde konseye hitap etti.
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- Bakanın konseye hitabı
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