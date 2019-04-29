DHA DIŞ – Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü

Irak () - Resmi ziyaretleri kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
Irak () - Resmi ziyaretleri kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------- Görüşmeden...
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
Irak () - Resmi ziyaretleri kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
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