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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İİT’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı. Görüntü Dökümü -------------------------------------- -Fotoğraf...
GÜNDEM 12.12.2019, 16:18
Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etkinlik sonunda aile fotoğrafında yer aldı.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Fotoğraf çekiminden görüntüler
-Bakanın görüntüsü
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