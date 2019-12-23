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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8’inci Toplantısı için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü. Ziyareti kapsamında...
GÜNDEM 23.12.2019, 11:04
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8’inci Toplantısı için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.
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Ziyareti kapsamında Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile de görüşen Çavuşoğlu, ayrıca Gürcistan Uluslararası Maarif Okulu’nun açılış törenine katıldı ve ardından Tiflis yerel basının sorularını cevapladı.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ile Gürcistan Başbakanının görüşmesi
-Çavuşoğlu ile Gürcistan Dışişleri Bakanının görüşmesi
-Detaylar
-Çavuşoğlu’nun Maarif Okulu’nun açılış törenine katılması
-Çavuşoğlu’nun konuşması
-Çavuşoğlu’nun yerel basının sorularını cevaplaması
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