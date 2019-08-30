DHA DIŞ – Çavuşoğlu: F-35 programının bir parçasıyız

Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, görüşmelerde Suriye konusunu da ele aldıklarını belirterek, politik sürece daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge yaratmak için ABD ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Görüşmede İran-ABD ilişkilerini de ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Yaptırımlara karşıyız, bölgedeki gerilime de karşıyız” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya üzerine yöneltilen bir soruya “İlk olarak Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik. F-35 programının bir parçasıyız. ABD ile S-400 nedeniyle problemimiz var. Hava savunma sistemi bizim acil olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. ABD ve Diğer NATO müttefiklerinden almaya çalıştık ancak alamadık” diye yanıt verdi.

Basın toplantısında daha önce Lübnan’a gittiğini söylediği Adrian Darya 1 ‘Grace 1’in Lübnan’da bir limana değil Lübnan sularına yöneldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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