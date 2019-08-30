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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, enerji şirketi Equinor'u ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo merkezini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Tekirdağ’da çalışmaları yürüten ekibe canlı...

GÜNDEM 30.08.2019, 12:06
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, enerji şirketi Equinor'u ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo merkezini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Tekirdağ’da çalışmaları yürüten ekibe canlı bağlantı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Equinor'u ziyareti
-Çavuşoğlu'nun yetkililerden bilgi alması
-Tekirdağ'da çalışmaları yürüten ekiple canlı bağlantı yapılması
 

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