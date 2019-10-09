DHA DIŞ- Çavuşoğlu: Bu harekât bizim için ulusal güvenlik meselesidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu harekât için, “Bu harekât bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Harekâtımız uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir’den dönmeden önce Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar tüm uyarılarımıza rağmen ABD bu terör örgütüyle bağlantılarını kesmedi. Teröristlerin bu bölgeden çıkarılmasıyla birlikte güvenli bölge oluşturulması için çaba sarf ettik. Maalesef bu çabalardan bir netice alamadık. ABD, Türkiye’yi oyalarken bir yandan da terör örgütüne destek vermeye devam etti. Bu nedenle Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’nı tek başına başlattı” sözlerini kullandı.

“BU HAREKÂT BİZİM İÇİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR”

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bölgedeki teröristlerin temizleneceğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün teminat altına alınacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Aynı zamanda Suriye içinde, komşu bölgelerde ve Türkiye’de olan göçmenler dönebilecek ve bölgenin istikrarı tesis edilecek. Bu bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Bu harekât, uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“GEREKLİ YERLERE BİLDİRİMLERDE BULUNULDU”

Türkiye’nin daha önceki harekâtlarda olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Gerekli yerlere bildirimlerde bulunduk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini bilgilendirdik. Terör örgütlerinin oluşturduğu tehditleri anlatan ve uluslararası hukuktan doğan haklarımız olduğunu vurgulayan mektubu BM Genel Sekreteri’ne ulaştırdık” dedi. Türkiye’nin NATO üyesi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Biz NATO müttefikiyiz. NATO Genel Sekreteri de harekâtla ilgili bilgilendirildi. Diğer taraftan da ortada bir rejim var. Şu anda ilişkilerimiz olur olmaz, o ayrı bir şey. İstanbul’da da başkonsolosluğu var. Yine Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtımızı da bir notayla rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bildirdik” ifadelerine yer verdi.

“SAHADA DA MASADA DA GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin uluslararası temaslarını askerlerimizin sahada kahramanca mücadele verirken sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Daha önce Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla görüştük. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı görüşmek için talepte bulundu. Keza Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla da görüşeceğiz. Türk diplomasisi, sahada da masada da askeriyle ordusuyla bu mücadeleyi sürdürecek. Sahada da masada da güçlü bir ülkeyiz. Allah, ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu’nun Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik değerlendirmeleri