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Çavuşoğlu, BM'nin Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs etkinliğinde konuştu
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, BM’nin ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ etkinliğinde konuştu
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, BM’nin ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ etkinliğinde konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu. Görüntü Dökümü ------------------------------------ -Etkinlikten...
GÜNDEM 23.09.2019, 21:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Etkinlikten görüntü
-Çavuşoğlu’nun konuşması
Görüntü Dökümü
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-Etkinlikten görüntü
-Çavuşoğlu’nun konuşması
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