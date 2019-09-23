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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, BM’nin ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ etkinliğinde konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu. Görüntü Dökümü ------------------------------------ -Etkinlikten...

GÜNDEM 23.09.2019, 21:12
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, BM’nin ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ etkinliğinde konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Private Sector Engagement in Innovative Solutions for Achieving the SDGs’ başlıklı Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Etkinlikten görüntü
-Çavuşoğlu’nun konuşması

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