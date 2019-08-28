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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Belarus'ta mevkidaşı Makei ile basın toplantısı düzenledi

Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için Ticaret Ortak Çalışma...

GÜNDEM 28.08.2019, 12:34
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Belarus'ta mevkidaşı Makei ile basın toplantısı düzenledi
Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile de ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulduğunu belirterek, iki ülke arasında Türkiye'nin lehine olan ticaretin daha dengeli olması için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında turist sayısının arttığını memnuniyetle izlediklerini belirterek, "Potansiyelin gerisindeyiz, bunun için birlikte çalışacağız. Özellikle de hem Türk Hava Yollarının (THY) hem de Belavia'nın uçuş ve uçtukları destinasyon sayısını artırmamız gerekiyor. Bugün bu konuda da verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Savunma sanayisi başta olmak üzere, birlikte karşılıklı çıkar temelinde çalışılabilecek alanları da gözden geçirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, kültür ve eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmekte hemfikir olduklarını vurguladı.

 

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Basın toplantısı
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