Son Dakika
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Azerbaycan’da mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü. Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve...
GÜNDEM 24.10.2019, 10:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
Görüntü Dökümü
-------------
-Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah görüşmesi
-Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza görüşmesi
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
Görüntü Dökümü
-------------
-Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah görüşmesi
-Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza görüşmesi
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2