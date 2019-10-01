DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic-Buric ile görüştü

Avrupa Konseyi 70’inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.



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-Çavuşoğlu’nun, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüşmesi