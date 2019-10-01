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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü

Avrupa Konseyi 70’inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Görüntü Dökümü --------------- -Çavuşoğlu’nun,...

GÜNDEM 01.10.2019, 12:21
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü
Avrupa Konseyi 70’inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu’nun, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi

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