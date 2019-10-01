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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
Avrupa Konseyi 70’inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü. Görüntü...
GÜNDEM 01.10.2019, 10:32
Avrupa Konseyi 70’inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier görüşmesi
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier görüşmesi
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