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DHA DIŞ- Çavuşoğlu: ABD’nin teröristle görüşmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’nde, “Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz...
GÜNDEM 25.10.2019, 13:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’nde, “Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz bunları bir nota ile ABD’ye bildirdik” açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’li terörist Mazlum Kobani ile ABD’nin görüşmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında kırmızı bültenle arama olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Biz bunları bir nota ile ABD’ye bildirdik” sözlerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’da düzenlenen Zirve sonrası açıklamaları
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