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DHA DIŞ - Canını hiçe sayıp, nehir üstündeki metal boruda mahsur kalan çocuğu kurtardı

Güney Afrika () - Oyun için nehir üzerindeki borudan karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, sel sonrası nehir su seviyesi yükselince panikleyerek boru üzerinde mahsur kaldı. Canını hiçe sayarak çocuğu bulunduğu yerden kurtaran adam ise büyük...

DHA DIŞ - Canını hiçe sayıp, nehir üstündeki metal boruda mahsur kalan çocuğu kurtardı

Güney Afrika () - Oyun için nehir üzerindeki borudan karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, sel sonrası nehir su seviyesi yükselince panikleyerek boru üzerinde mahsur kaldı. Canını hiçe sayarak çocuğu bulunduğu yerden kurtaran adam ise büyük alkış aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Gauteng bölgesinde Jukskei nehri, aşırı yağış ve sel sonrası yükseldi. Nehir üzerinde daha önce yıkılmış bulunan köprü ayakları üzerine kurulan metal borudan karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, sel suları sonrası panikleyince mahsur kaldı. Borunun orta noktasında oturarak yardım isteyen çocuğun imdadına ise bölgede yaşayan Vincent Cosa isimli adam yetişti. Azgın sulara aldırmayan ve canını hiçe sayan Vincent Cosa, boru üzerinde oturup yavaş yavaş çocuğun yanına kadar ilerledi. Çocuğu sırtına alan adam, yine yavaş yavaş karşıya kadar geçti ve çocuğun sağ salim ailesine kavuşmasını sağladı.

Vincent Cosa'nın bu cesareti sosyal medyada büyük takdir topladı. Bölge halkı Vincent Cosa'ya "Jukskei Süpermeni" ismini taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boru üzerinde mahsur kalan çocuk

Vincent Cosa'nın çocuğu kurtarması

Alkışlanması

Vincent Cosa'nın fotoğrafı

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