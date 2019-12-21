DHA DIŞ - Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... O anlar kamerada

Sonat Kerem, Kiev, () - Ukrayna'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında kavga çıktı. Takımlardan birinin antrenörü oyuncuları sakinleştirmek yerine kavgaya dâhil olunca çocuklardan bazıları hastanelik oldu.

Ukrayna'nın Odesa kentinde 'Morskiye Volki' ve 'Krivbass' kulüplerinin 11 yaş grubundaki buz hokeyi takımları arasındaki maç sırasında oyuncular birbirine girdi.

Çocukların yumruklaştıkları sırada, 'Krivbass' takımının antrenörünün hızla piste girerek kavgaya dahil olduğu ve karşı takımın oyuncularını ittiği görüldü. Olayda darbe alan ve yere düşen çocuklardan bazılarının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Buz hokeyi maçında çocuklar arasında çıkan kavga

-Antrenörün kavgaya dahil olması

-Antrenörün birkaç çocuğu hırpalaması

-Olayların yatışması

-Takımların sahayı terk etmesi

