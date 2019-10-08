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DHA DIŞ- Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü

Çin’de dağ yolunda giden otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Tavanı tamamen ezilen otomobilin sürücüsü, şans eseri ölümden kurtuldu. O anlar saniye saniye arkadaki aracın kamerasına yansıdı. Çin’in Yunnan bölgesideki...

GÜNDEM 08.10.2019, 11:47
DHA DIŞ- Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü
Çin’de dağ yolunda giden otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Tavanı tamamen ezilen otomobilin sürücüsü, şans eseri ölümden kurtuldu. O anlar saniye saniye arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

Çin’in Yunnan bölgesideki Lishui kenti yakınlarında bulunan bir dağ yolunda ilerleyen bir otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Arkadaki aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kayanın sertçe otomobilin tavına düştüğü ve tavanın tamamen ezildiği, o sırada şok geçiren sürücünün ise etrafına bakındığı görüldü.

Yerel medya, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, yetkililerin ise dağ yolunda güvenlik önlemleri için inceleme başlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Kayanın aracın üzerine düşme anı
-Etrafına bakan sürücü
-Kaza sonrası görüntüler

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