DHA DIŞ - Brüksel'i alarma geçiren 'bomba ihbarı' asılsız çıktı

Brüksel () - Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Avrupa Birliği Konsey Binasının yan sokağındaki ihbar sonrası olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste her hangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis sokağı yeniden trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin görüntüleri

Bomba imha uzmanları

Güvenlik önlemleri