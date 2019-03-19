Brüksel () - Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi. Uzman ekipler bölgede çalışma yapıyor. Yerel medya, Avrupa Birliği Komisyonu binasındaki 40'a yakın kişinin binadan tahliye edildiğini duyurdu.
DHA DIŞ - Brüksel'de bomba alarmı
Brüksel () - Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede bomba alarmı verildi. Uzman ekipler bölgede çalışma yapıyor. Yerel medya, Avrupa Birliği Komisyonu binasındaki 40'a yakın kişinin binadan tahliye edildiğini...
19 Mart 2019 Salı 14:45
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