DHA DIŞ- Brezilya’da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü

Brezilya’da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi. 5 kişi hayatını kaybetti.Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi ile oluşan selde akıntıya kapıldı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıpların da olduğunu duyurdu. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şelaleden görüntü

-Su akıntısının görüntüsü

- Yaşanan panik