DHA DIŞ - Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

Brezilya () – Brezilya’da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkûmların ‘boğulma’ ve ‘diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma’ sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cezaevindeki kavgadan görüntü

Cezaevi dışından görüntüler