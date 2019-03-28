DHA DIŞ - Brexit senaryoları çoğunluğu alamadı

Aynur Tattersall, Gonca Yağcı, LONDRA () - İngiltere parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nden ayrılmaya dair sekiz farklı seçeneği içeren senaryolardan hiçbiri çoğunluğu alamadı.

Brexit'e dair sekiz farklı senaryonun yer aldığı pusulada seçenekler için 'Evet' ya da 'Hayır' kutularını doldurarak oylamaya katılan milletvekilleri hiçbir madde için çoğunluğu sağlayamadı. Pusulada, AB ile gümrük birliğinde kalmak, AB'den anlaşmasız ayrılmak, Brexit'in iptal edilmesi ya da varılacak herhangi bir Brexit anlaşmasının tekrar referanduma götürülmesi gibi seçenekler vardı.

Milletvekilleri tarafından sunulan teklifler arasında Brexit'in gerçekleşmemesi, anlaşmasız Brexit, ikinci kez referandum yapılması ve Norveç modeli gibi seçenekler bulunuyordu.

'Anlaşmasız Brexit olsun' teklifi 160'a karşı 400 oyla reddedilirken, 'Brexit olmasın' teklifi de 184'e karşı 293 oyla reddedildi. 'İkinci bir referandum olsun teklifi' de 268'e karşı 295 oyla reddedildi.

GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TEKLİFLERİN BİR BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR.

Diğer yandan cuma günü Parlamento'nun Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını üçüncü defa oylaması bekleniyor

Başbakan May dün oylamadan önce yaptığı açıklamada, Parlamento'nun Brexit anlaşmasını kabul etmesi halinde görevinden istifa edeceğini söyledi. May, ülkenin geleceğinin ve Brexit sürecinde doğru kararlar vermesinin Başbakanlık görevinde kalmasından daha önemli olduğunu açıkladı.

