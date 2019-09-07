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DHA DIŞ – Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü
Güney Afrika’da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü. Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından...
GÜNDEM 07.09.2019, 10:58
Güney Afrika’da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü.
Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.
Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.
Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.
Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose’yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.
Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.
Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Babanın mahkemedeki görüntüleri
Babanın fotoğrafı
Öldürülen çocukların fotoğrafları
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