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DHA DIŞ - Bolton: Ortaga'nın günleri sayılı, Nikaragua özgür olacak

ABD () - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı hedef aldı. Bolton, Twitter hesabından, "Ortega rejimi, güvenlik güçlerinin 300 aktivisti öldürdüğü 2018'deki...

DHA DIŞ - Bolton: Ortaga'nın günleri sayılı, Nikaragua özgür olacak

ABD () - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı hedef aldı.

Bolton, Twitter hesabından, "Ortega rejimi, güvenlik güçlerinin 300 aktivisti öldürdüğü 2018'deki protesto gösterilerinde rol aldıkları gerekçesiyle, 3 çiftçi liderini 550 yıl hapse mahkûm etti. Başkan Trump'ın Pazartesi söylediği gibi, Ortega'nın günleri sayılı ve Nikaragua halkı yakında özgür olacak" mesajını paylaştı.

NİKARAGUA'DAKİ PROTESTOLAR

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı başlayan ve Nisan 2018'de geniş çaplı gösterilere dönüşen eylemlerde göstericiler, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını istiyor. Protesto gösterilerinin Eylül ayında yeniden hareketlenmesi sonrası göstericiler, başkent Managua'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sokağa çıkmış, çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler olmuştu. Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH) raporunda hükümet karşıtı protestolarda 448 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

3 ÇİFTÇİYE HAPİS

Nikaragua'da yargıç, Devlet Başkanı Daniel Ortega karşıtı gösterilere katılan çiftçileri temsil eden üç kişiye 159 ila 216 yıl hapis cezası verdi. Yerel basın, Medardo Mairena'nın 216 yıl, Pedro Mena'nın 210 yıl ve Luis Orlando Pineda'nın 159 yıl hapis cezası aldığını duyurdu.

 

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