DHA DIŞ - Bolton: İran sağduyu ile zayıflığı karıştırmamalı

İsrail, () - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı İsrail ziyaretinde, İran’ın sağduyu ile zayıflığı birbirine karıştırmaması gerektiğini belirtti ve “İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak” dedi.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte bir konuşma yapan Bolton, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının devam edeceğini söyledi ve Netanyahu’ya ABD’nin iyi bir müttefiki olduğu için teşekkür etti.

Diğer yandan Netanyahu, İran’ın hamlelerinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini ve İsrail’in, İran’ın Suriye’de yerini pekiştirme ve Hizbullah’a yardım çabalarını engellediğini belirtti.

Bolton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde Orta Doğu’daki durumu görüşeceklerini duyurdu.