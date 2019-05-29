DHA DIŞ - Bolton: Füceyre limanındaki saldırıların ardında İran var

BAE () - Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ABD konsolosluğundaki programı öncesi gazetecilere konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre limanında, aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etti.



"SALDIRILARDA İRAN'IN DENİZ MAYINLARI KULLANILDI"

Abu Dabi’deki programı öncesi konuşan John Bolton, “Füceyre saldırısının arkasında İran’ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal’den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran’ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki; İran bildiğimizi biliyor” dedi.