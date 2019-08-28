banner325

Son Dakika

DHA DIŞ- Bolsonaro’dan Amazon için para yardımına ‘Macron’ şartı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu. Bugün başkent Brasilia’da...

GÜNDEM 27.08.2019, 20:15
DHA DIŞ- Bolsonaro’dan Amazon için para yardımına ‘Macron’ şartı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.

Bugün başkent Brasilia’da konuşan Bolsonaro, Macron’un, kendisine yaptığı hakaretleri geri çekmesi halinde teklifi düşüneceği söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan G7 Zirvesi’nin ana konularından birisi Amazon ormanlarındaki yangındı. Yangına dair yapılması gerekenler de toplantıda konuşulmuş ve alınan kararlar doğrultusunda 20 milyon dolarlık bir yardım yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ofisinden yapılan açıklamada, bu yardım teklifinin geri çevrileceği belirtilmişti. Ardından Bolsonaro bugün yaptığı açıklamada, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un, kendisi için söylediği 'yalancı' sözünü geri çekmesi halinde bu tarz bir teklifi düşüneceğini söyledi.

‘ÖNCE KENDİ ÜLKESİNE BAKMALI’

Brezilya Kongre Üyesi Onyx Lorenzoni de yapıtığı açıklamada, “Macron, dünya mirası olan bir kilisede önlenebilir bir yangından kaçınamıyor, ama bize ülkemiz için neyin iyi olduğunu göstermeye çalışıyor? Kendi ülkesine ve Fransız kolonilerine bakmalı” dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0