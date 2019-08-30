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DHA DIŞ- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de dinamikler değişmeli

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Suriye'deki şiddet ve istikrarsızlık ölçeği oldukça endişe verici. Dinamikler değişmeli” dedi. ABD’nin New York şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda...

GÜNDEM 30.08.2019, 14:02
DHA DIŞ- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de dinamikler değişmeli
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Suriye'deki şiddet ve istikrarsızlık ölçeği oldukça endişe verici. Dinamikler değişmeli” dedi.

ABD’nin New York şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Suriye'deki şiddet ve istikrarsızlık ölçeği oldukça endişe verici. Sürekli yükselen sivil ölümler, yer değiştirmiş milyonlar, on binlerce gözaltına alınmış kişi veya kayıplar var. Suriye topraklarının büyük kısımları farklı aktörler arasında parçalanmış, çoklu eksenlerde farklı sınıflar arasındaki çatışmalar, gerilla saldırılarını hızlandıran ve yeniden canlanan bir DEAŞ var ve henüz bir politik süreç başlatılmamış durumda. Bu dinamikler değişebilir ve değişmelidir” ifadelerini kullandı.

“SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYULMASI”

Pedersen, “Bu eylemler son derece endişe verici. Tüm tarafları, saldırılardan ve provokasyonlardan kaçınarak, hem eylemde hem de retorik olarak Suriye’nin egemenliğine saygı duymaya çağırıyorum” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Geir Pedersen’in konuşması

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